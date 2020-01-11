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الرئيس العراقي يهنئ سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق

أ ش أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 7:55 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 7:55 م

بعث الرئيس العراقي برهام صالح، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال صالح في برقيته -بحسب بيان للرئاسة العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز): "أتقدم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً إلى جلالتكم بأحر التهاني لاختياركم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة".

وأعرب صالح لسلطان عمان الجديد عن حرص العراق شعباً و رئيساً وحكومةً عن المضي قدماً بالعلاقات الأخوية مابين العراق وسلطنة عُمان، وعن أملنا بالعمل معاً من أجل ذلك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة .. مقدما تمنياه الحارة بوافر الصحة وبالمزيد من النجاح والتقدم لسلطنة عُمان تحت قيادته.

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