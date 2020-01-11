أعلن البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

وجمعت مصر بالسلطان قابوس علاقات طيبة ممتدة لعقود، وفيما يلي جزء من مواقف وكلمات السلطان قابوس عن مصر.

1982



في ذكرى تحرير سيناء عام 1982، وأثناء زيارة السلطان قابوس إلى مصر، قال إن استعادة سيناء تعد انتصارًا للأمة العربية بأجمعها، مضيفًا: «نتطلع معكم لعودة القدس إلى سيادة العرب، وفي هذا الصدد نعرب عن تقديرنا الكامل للالتزام مصر بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، فمصر تؤكد بموقفها دورها المؤثر في سبيل القضايا العربية، وحرصها على الأماني العربية المشتركة».



وأعرب عن اعتزازه لدور مصر في المنطقة، موضحًا: «مصر سند للأمة العربية».



1984



في العيد الوطني الرابع عشر لعمان، قال السلطان قابوس، إن مصر كانت عنصرا أساسيا في بناء الصف العربي، ولم تتوان يومًا في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام، مؤكدًا أنها جديرة بكل تقدير.



وتابع: "انطلاقا من الحرص الأكيد الذي تمليه وتحمته علينا المصلحة المشتركة، فإننا ندعو القادة العرب إلى نبذ خلافاتهم جانبًا والعمل بجد وإخلاص على تحقيق أهداف التضامن العربي، التي أصبحت في هذه المرحلة الدقيقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".



2015



أثناء المؤتمر الاقتصادي المصري الأول بمدينة شرم الشيخ، تقدم السيد يحيى بن محمود المنذري، رئيس مجلس الدولة، ممثلا عن السلطان قابوس لينقل كلمته في المحفل، قائلا: «أنقل لكم تحيات السلطان قابوس، وتمنياته الطيبة لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأعبر مجددًا باسم عمان عن تضامننا مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مشيرًا إلى تقديم عمان 500 مليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المصري، 250 مليون دولار كمنحة بالبنك المركزي و250 مليون دولار كاستثمارات.