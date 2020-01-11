 فيديو.. ماذا قدمت عمان تحت قيادة السلطان قابوس لمصر في المؤتمر الاقتصادي الأول؟ - بوابة الشروق
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فيديو.. ماذا قدمت عمان تحت قيادة السلطان قابوس لمصر في المؤتمر الاقتصادي الأول؟

كريم البكري
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 3:41 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 3:41 ص

أعلن البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

وجمع السلطان قابوس بمصر علاقات تاريخية ممتدة على مدار عقود، قامت على النوايا الطيبة والتعاون المشترك.

في 2015.. استضافت شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس، فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد، والذي شاركت فيه دول عدة، وشركات عالمية؛ من أجل بحث السبل الاستثمارية في مصر.

وأثناء المؤتمر الاقتصادي المصري الأول بمدينة شرم الشيخ، تقدم السيد يحيى بن محمود المنذري، رئيس مجلس الدولة، ممثلا عن السلطان قابوس لينقل كلمته في المحفل، قائلا: «أنقل لكم تحيات السلطان قابوس، وتمنياته الطيبة لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق».

وأعرب المنذري، مجددًا باسم عمان التضامن مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مشيرًا إلى تقديم عمان 500 مليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المصري، 250 مليون دولار كمنحة بالبنك المركزي و250 مليون دولار كاستثمارات.

 


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