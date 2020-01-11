الاتحاد: ليس لدينا رغبة في ضم لاعب غير «عمار» من الأهلي

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يرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه من الصعب انضمام عمار حمدي لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب اصرار المدير الفني السويسري للأحمر في بقاء اللاعب.

وانضم عمار حمدي لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي بعد انتهاء فترة اعارته في صفوف الاتحاد السكندري بالموسم المنقضي.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "لا أظن أن عمار حمدي قريب من الانضمام للاتحاد السكندري".

وتابع: "أرى أن هناك اصرار من النادي الأهلي أن يستمر اللاعب معهم هذا الموسم".

وأوضح: "أتمنى أن يكون متواجد عمار مع الاتحاد السكندري وإذا أنضم سيكون إضافة لنا".

واختتم: "لا أظن أننا يوجد لدينا الرغبة في ضم لاعب أخر من الأهلي خلال الفترة المقبلة".