توفى السلطان العماني قابوس بن سعيد، أمس، عن عمر ناهز الـ80 عاماً، حيث يعد قابوس صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط ولسلطنة عمان، بعد أن تولى الحكم فى 23 يوليو 1970، خلفا لوالده سعيد بن تيمور، وبهذا يكون حكم عمان لحوالى 49 عامًا.

وهناك عدد من الملوك الذين تولوا حكم بلادهم منذ عقود ومازالوا على قيد الحياة، وسنعرض أبرزهم فى التقرير الآتي:

1- الملكة إليزابيث الثانية

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزبلاندا، التى تولت الحكم فى فبراير 1952 إلى الآن، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، ووصلت أعوام حكمها إلى ما يقرب من 68 عاماً، وتبلغ الآن 94 سنة.

2- السلطان حسن البلقية

سلطان سلطنة بروناي، وتم تنصيبه سلطاناً في أكتوبر 1967 وكان يبلغ من العمر حينها 21 عاماً، فقد ولد في يوليو 1946، ووصلت فترة حكمه إلى ما يقرب من 52 عاماً.

3- مارجريت الثانية

ملكة الدنمارك والتي تولت الحكم بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع في يناير 1972، وعند ولادتها لم يكن من المسموح للنساء أن تتقلد العرش، ولكن بعد تعديل الدستور 1953، أصبحت كونها الابنة الوحيدة للأمير فريدريك "ولي العهد للدنمارك"، وبلغت فترة حكمها حوالي 47 سنة.

4- الملك كارل السادس عشر جوستاف

ملك السويد الحالي والذى تم تنصيبه ملكاً فى سبتمبر 1973 بعد وفاة جده الملك جوستاف السادس أدولف، وفترة حكمه بلغت حوالي 46 سنة، وأصبح ولي العهد فى عمر الرابعة، وذلك بعد تنصيب جده ملكاً عام 1950، فقد قتل والده عام 1947 بحادثة طائرة، وولد الملك كارل فى عام 1946.



