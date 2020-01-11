واصل فريق الجونة استعداداته القوية لملاقاة الزمالك، تحت قيادة البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للفريق، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يناير، على ستاد الجونة، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهم بعد أن خاض 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 6 لقاءات.

بينما يحتل الزمالك المركز الـ3 بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الأهلي.