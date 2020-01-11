 المحكمة العليا في البرازيل تلغي حظرا لفيلم هزلي عن السيد المسيح - بوابة الشروق
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المحكمة العليا في البرازيل تلغي حظرا لفيلم هزلي عن السيد المسيح

بوستر الفيلم الساخر
بوستر الفيلم الساخر
د ب أ
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 5:17 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 5:17 ص

ألغت المحكمة العليا في البرازيل حظرا لفيلم هزلي عن السيد المسيح بعد يوم واحد من إقراره.

وكتب رئيس المحكمة خوسيه أنطونيو دياس توفولي، الخميس، في تبريره لإلغاء القرار السابق: "لا يمكن أن ننطلق من أن التهكم الساخر له القدرة على قمع قيم الإيمان المسيحي الذي استمر أكثر من ألفي عام وتجذر في قناعات أغلب البرازيليين".

وكانت محكمة في ريو دي جانيرو قضت في اليوم السابق بتوجيه شركة البث الرقمي البرازيلية نيتفليكس بإلغاء فيلم "الفتنة الأولى للمسيح" الذي أنتجته مجموعة بورتا دوس فوندوس الإعلامية الساخرة من خريطة برامجها.

وكانت مجموعة مسيحية قدمت دعوى قضائية ضد الفيلم قائلة إنه شوه عقيدتها الدينية، إلا أن نيتفليكس قدمت اعتراضا على الحكم.

وكان عرض خاص بأعياد الميلاد قدمته الشركة يعرض يسوع كأحد المثليين ، وانتقد ساسة ورجال دين الفيلم واعتبروه هجوما على العقيدة المسيحية.


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