تشكيل المقاولون ونادي مصر في الدوري

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة مستضيفه إف سي مصر، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كاملا كما يلي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عبيد - محمد سمير - فادي نجاح - محمد سالم.

خط الوسط: كريم مصطفى - حسن الشامى - محمد مجلى - معروف يوسف - شكري نجيب.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما جاء تشكيل إف سي مصر كما يلي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: علاء عطا - طه عادل - محمود شبانة - شريف أشرف عقلية.

خط الوسط: محمود اسماعيل - احمد يوسف -محمود توبة - احمد الشيخ.

خط الهجوم: مصطفى سلطان - محمد جمال.