الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين وسط طهران

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، بأن الشرطة الإيرانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين أمام جامعة أمير كبير وسط العاصمة.

وذكرت القناة أن المحتجين رفعوا شعارات ضد السلطات الإيرانية، بعد اعترافها بأن الطائرة الأوكرانية التي أسفر تحطمها قرب طهران الأربعاء الماضي عن مقتل 176 شخصا، أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

وطالب المحتجون باستقالة الموظفين المسئولين عن الكارثة التي كان جل ضحاياها من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في أوكرانيا، مرددين شعارات مناهضة للحرس الثوري الإيراني (الذي أعلن اليوم مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة)، والمرشد الأعلى، علي خامنئي.