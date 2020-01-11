في قلب جبال كوش الأفغانية يقع وادي بيميان الذي دمرت كثير من معابده البوذية بفعل أوامر الهدم من قبل حكومة طالبان خلال التسعينيات، وتم تخريب البعض الآخر على يد اللصوص؛ ولكن بعض المعابد والأضرحة بقيت قائمة داخل التكوينات الصخرية المعقدة للكهوف لتواجه هذه المرة عدوا أكثر شراسة وهو تغير المناخ.

وبحسب "فرانس 24"، فلا يقتصر الكنز الأثري بالوادي علي المعابد؛ فالوادي يأوي حصن شهر إي جولجولا العائد لعهد طريق الحرير، كما تحدى الوادي شرقا قلعا شهر إى زوهاك.

وحذر مسؤولون أفغان خلال تقرير للأمم المتحدة عام 2016 من تعرض المواقع الأثرية في بيميان للهدم بشكل مباشر جراء تغير المناخ، والذي نتج عنه موجات جفاف يتبعها موسم أمطار غزير يتبعها موسم ذوبان ثلوج، وكل ذلك بنفس السنة ما لا تتحمله التكوينات الصخرية التي تشكل بنيان المواقع الأثرية.

ويقول "فيليب ماركويس" قائد البعثة الجيولوجية الفرنسية بأفغانستان، إن عمليات التعرية في بيميان تتطور بوتيرة سريعا مصحوبة بأمطار قوية ورياح شديدة، وما يفاقم المشكلة حسب قوله هو افتقار المنطقة للغطاء النباتي جراء عمليات التصحر حيث تقوم النباتات حال وجودها بإبطاء عمليات التعرية.

وبحسب شركة "إيكنام كونكورد" الفرنسية للتصوير فقلعة شهر إي زوهاك معرضة بشدة للخطر جراء استمرار عوامل التعرية عليها خلال 30 سنة مضت.

ويقول بيك غلامي، من أهل المنطقة بينما يحدق بالمساحة التي شغلها تمثالي بوذة العملاقين يوما ما "أصبح التغير المناخي واقعا نعيشه ولا نتخيله فالشتاء هنا أصبح أكثر برودة وعلي النقيض يصبح الصيف أكثر حرارة من المعتاد".

وعن المركز الثقافي لتوعية الأهالي بأهمية كنزهم الأثري يقول على "ريزا مشفق"، مدير قسم الآثار بجامعة "بيميان"، إنه ليس كافيا أن يقدم الزائرون ويشاهدوا جمال تلك المواقع دون أن يكون لديهم معلومات.

وأضاف أن قلة التمويل المادي حالت دون معرفة الكثيرين بحقيقة الآثار ومن بينهم طلاب الجامعات الذين بالكاد يحصلون على كتب مناهجهم.

وقد أدى تطهير الحكومة الأفغانية لوادي بيميان من ألغام الحرب لرفع عدد الزوار إليه، بينما تم وضع حراسات رسمية على المواقع الأثرية لحمايتها من اللصوص.

وعلى مرمي حجر من معبد بوذا يعيش أمان الله وأسرته بأحد الكهوف الأثرية، ولكنه حوله منزلا له وغطى مدخله بستارة بلاستيكية.

ويقول أمان الله "إنه ليس الوحيد بالمكان بل هناك 18 عائلة أخرى تقيم بالموقع الأثري، مضيفا "إذا أرادوا رحيلنا فليوفروا لنا بيتا نعيش فيه لأننا لا نملك خيارا آخر".

وفي مبادرة لجامعة "نوترادام" الأمريكية تم تقييم 180 دولة حسب استعدادها لتغير المناخ، ونالت أفغانستان على المركز 173 بين تلك الدول.