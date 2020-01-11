مباحثات بين رئيسي الصومال وإريتريا حول العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، محادثات مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، في العاصمة الإريترية أسمرة بشأن التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر راديو (شابيلي) الصومالي اليوم السبت، أن الزعيمين ناقشا أيضا خلال اجتماعهما الأول في العام الجديد، قضايا إقليمية ذات اهتمام حيوي للبلدين.

من جهتها، أوضحت وزارة الإعلام الإريترية أن فرماجو وأفورقي أعربا عن رضائهما بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تطبيق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا والصومال في عام 2018 في أسمرة.

وبموجب اتفاقية عام 2018، اتفقت الدول الثلاث على تكثيف جهودها الجماعية لتعزيز التعاون الثلاثي والتكامل الإقليمي فيما بينهم.