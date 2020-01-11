الوكيل: حجم التجارة بين مصر والصين تعدى 11 مليار دولار

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر المتوسط، اليوم السبت، إن حجم التجارة بين مصر والصين تعدى 11 مليار دولار بنسبة متوقعة 24 % عام 2020، وأن هناك 134 شركة صينية استثمارية فى مصر برأس مال تعدى 600 مليون دولار.

وشدد أن الصين تلعب دور أساسي كشريك تجاري واستثمارى لمصر، لافتا إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وأن لدى البدين حضارة عظيمة.

وأكد الوكيل في مؤتمر نظمته القنصلية الصينية بحضور قنصل الصين بالإسكندرية "جاو لي يينج" ووفد صينى من رجال الأعمال للترويج عن معرض الصين الدولى للاستيراد، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس "شي جنين بيينغ" يدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربا عن أمله فى تحقيق مزيد من التعاون والشراكة وبناء وسيلة تواصل بين على الصين ومصر من منطلق الفائز للطرفين.

وأضاف أننا نسعى لجذب المزيد من الإستثمارات بنقل التكنولوجيا ونقل التجربة الصينية لتنمية الصادرات و التعاون فى كافة المجالات، مؤكدا أن مصر سوق كبير وأن الإسكندرية تمثل 38% من حجم الاقتصاد المصري، متابعا "نجتمع لتكوين روابط قوية لعلاقات متكاملة بين الصين ومصر ودول البحر المتوسط".

وألمح إلى أن معرض شنغهاي الدولي السنوي القادم فى يعد فرصة ذهبية لتقديم المنتجات المصرية، لافتا إلى وجود 18 مليون شركة متوسطية تحت مظلة اتحاد غرف البحر المتوسط.

وأشارت قنصل الصين بالإسكندرية "جاو لي يينح" إلى أن معرض الصين الدولى للاستيراد يعد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من خلال تقديم وعرض المنتجات المصرية.

وقال "ليو فيوكوس" مسؤل من معرض الصين الدولى للاستيراد إن الحكومة الصينية تدفع بالبيئة الإستثمارية فى مصر، مشيرا إلى أن الصين تدفع بالعولمة الاقتصادية والانفتاح على الخارج من خلال 3800 شبكة اقتصادية، معربا عن سعادته بالشراكة المتوسطية بين الصين ودول البحر المتوسط، بالشراكة مع الغرفة التجارية أقدم غرفة على مدار قرن مضى على حد قوله.