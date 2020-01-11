سوريا: عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي للقوات الحكومية على إدلب وريفها

سقط أكثر من 80 شخصا بين قتيل وجريح في قصف صاروخي طال مدينة إدلب وريفها اليوم السبت قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في إدلب، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في قصف جوي بطائرات حربية سورية طال منطقة الملعب، وسط مدينة إدلب، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الضحايا من تحت الركام ونقلهم الى المشافي والمراكز الطبية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن طائرات حربية سورية قصفت سوق شعبي في بلدة بنش قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة وسيدة، فضلا عن إصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المصدر أن الطائرات الحربية السورية قصفت أيضا قرية النيرب جنوب مدينة إدلب.

وأشار المصدر إلى أن طائرات مروحية تابعة للقوات الحكومية ألقت براميل متفجرة على بلدة كفرومة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 7 آخرين.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اعتمدت القوات الحكومية على القصف الجوي لمواقع المسلحين في مدينة إدلب ومحيطها بعد رصد تلك المواقع وتدميرها بمن فيها من مقاتلين وعتاد ".

وأضافت المصادر "دمرنا مواقع لحركة أحرار الشام وأجناد القوقاز في بلدة تلمنس والحامدية ومحيط معرة النعمان وسراقب ومدينة إدلب".

وكشفت المصادر عن " افتتاح غد الأحد ثلاثة معابر لمرور المدنيين من مناطق سيطرة فصائل المعارضة إلى مناطق سيطرة الجيش السوري، وهي مناطق أبو ظهور والحاضر والهبيط في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ،بعد ساعات من دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد منتصف ليل السبت الأحد".

وتوصلت روسيا وتركيا أول أمس الخميس إلى إعلان هدنة لوقف العمليات العسكرية في منطقة التصعيد بريف إدلب الجنوبي .