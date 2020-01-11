وعود السلطان قابوس لشعب عمان منذ 50 عاما: نهاية الحرمان وكسر القيود

بعد وصوله للسلطة في 23 يوليو 1970 بنحو أسبوعين، أدلى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بخطاب يمكن اعتباره تاريخيا، وحجر أساس لسياسته في بناء دولته الجديدة وتغيير تاريخها للأبد.

وبعدما كان والده السلطان المعزول سعيد بن تيمور لا يدلي بأي خطابات للشعب العماني، ويفرض حظر تجوال يومي على العاصمة مسقط بعد العاشرة مساء، اتبع قابوس نهجا جديدا بالتواصل المباشر مع المواطنين، ففي البداية كان يستخدم الإذاعة المحلية، لكن وبمرور السنوات أصبح شائعا مشهد اجتماعه بالمواطنين ومخاطبتهم مباشرة والاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم، مما جعل له في قلوب العمانيين مكانة خاصة، ليس فقط لرعايته النهضة الحضارية التي شهدوها طوال نصف قرن، ولكن أيضا لأسلوبه الفريد في الحكم واتخاذ القرارات، رغم أنه لم يعين أبدا وليا للعهد، وبقي حتى وفاته محتفظا بمعظم المناصب القيادية السيادية بالدولة.

تسترجع "الشروق" معكم الخطاب التاريخي للسلطان قابوس الذي أدلى به في 9 أغسطس 1970 لإلقاء الضوء على الأفكار التي حملها ذلك الحاكم الشاب في وقته في ظل ظروف بيئته القبلية المحافظة والتاريخ القريب الأليم لبلاده.

تكافؤ الفرص: "أمرنا رئيس الوزراء أن يتخذ الخطوات الفورية لتشكيل حكومة على أساس إسناد المناصب للمواطنين اللائقين حيثما وجدوا، في الداخل أو في الخارج".

التعليم حق: "بلادنا حرمت لفترة طويلة جدا من التعليم الذي هو أساس الكفاءة الإدارية والفنية يتوجب علينا في المدى القريب الاستمرار في سد النقص في الإدارة بموظفين أجانب، الذين يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والإخلاص، ذلك لتدريب وإعداد شعبنا لمسؤولياته في المستقبل ومن هنا تنشأ الحقيقة بأن تعليم شعبنا وتدريبه يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن لكي يصبح في الإمكان في المدى الأبعد، حكم البلاد بالعمانيين للعمانيين".

تغيير اسم البلاد: "قررنا تغيير اسم البلاد، فمن الآن وصاعدا ستعرف أرضنا العزيزة باسم ((سلطنة عمان)) إن اعتقادنا بأن هذا التغيير بداية لعهد جديد متنور ورمز لعزمنا أن يكون شعبنا موحدا في مسيرتنا نحو التقدم، فلا فرق بعد الآن بين الساحل والداخل وبينهما وبين المقاطعة الجنوبية، فالكل شعب واحد مستقبلا ومصيرا، ولقد بدأنا فعلا في دراسة تصاميم لعلم وطني يكون شعاره وألوانه شهودنا على عزمنا على توحيد بلادنا، فلنقف جميعا أمام الله مطيعين مخلصين مجتهدين مساعدين بعضنا بعضا ومساعدين حكومتنا لتحقيق أهدافنا".

لم الشمل: "تتجه أفكارنا الآن إلى إخواننا الذين أجبرتهم ظروف الماضي التعس الى النزوح الى خارج الوطن، فلأولئك الذين بقوا على ولائهم لوطنهم ولكنهم اختاروا البقاء في الخارج نقول سنتمكن في وقت قريب من دعوتكم لخدمة وطنكم، أما الذين لم يكونوا موالين لوالدي في الماضي أقول : (( عفا الله عما سلف .. عفا الله عما سلف)).

وندعو من فقد منكم جنسيته العمانية أن يعود الى صفوف الوحدة في سلطنة عمان، لقد أصدرنا أمرا في هذا الصدد أن يعاد النظر فورا في تنظيم الهجرة والجوازات كما أمرنا رئيس الوزراء أن يقدم توصياته حول كيفية إعادة الجنسية لإخواننا المبعدين، فنأمل أن تتمكنوا سريعا من العودة لوطنكم بحرية وأن تجتمعوا بأحبابكم في سلام وفي ولاء لبلدكم العزيز.

كما نعلم بأن خطة تطوير الحكومة وتنظيمها ستستوعب مواردنا البشرية الضئيلة من رجال البلاد المؤهلين، لذا سندعوكم قريبا للعودة بطريقة منظمة لخدمة وطنكم، ولقد أمرنا رئيس الوزراء أن ينشئ وكالة في إحدى بلدان الخليج، ستعين فيما بعد ليستطيع أولئك الراغبين في العمل في السلطنة أن يستفسروا عن الوظائف الموجودة ، ولكن عليكم أن تتحلوا بالصبر والاطمئنان في الوقت الحاضر، وتذكروا أنكم لن تكونوا غرباء عن وطنكم".

تحسين المعيشة: "ومن الأمور التي تهم سكان العاصمة مسقط نستطيع الآن إبلاغكم قرارا مهما وهو إتاحة رقعة كبيرة من الأرض، ليبني عليها الشعب بيوتا أفضل، ولتأسيس مشاريع تجارية وصناعية خفيفة، ففي نيتنا نقل مقر القوات المسلحة من وادي بيت الفلج في خطة مداها ثلاث سنوات إلى مكان جديد أنسب لإحتياجات القوات المسلحة الإستراتيجية والتكتيكية، ويحتمل أن يكون المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة واحتياطيها ووحداتها الإدارية عند ملتقى الطرق إلى نزوى والباطنة، التي يجري مسها حاليا، وفي العذيبة سيكون مطارنا المدني الأول، وستتقاسم قواتنا الجوية التسهيلات التي ستتوفر فيه، وقد أمرنا بإجراء مسح لتحقيق ذلك، ونتيجة لهذا القرار ستتاح الأراضي الخالية للبناء فورا، وسيكون الوادي كله امتدادا كبيرا لمدينة مطرح في المستقبل، وستتحول مباني القوات المسلحة الموجودة حاليا للإستعمال المدني الأفضل، وفي نيتنا أن تقوم السلطنة بمشاريع الطرق والماء والمجاري وبهذا نضمن لأولئك الذي يتطلب أن يسكون هناك أن يجدوا بيوتا أفضل في الحال، كما في نيتنا أن تكون منطقة مطرح منطقة تنضم مباني تجارية وتسهيلات تحتاجها الإدارة الكفء لميناء نشيط".

حرية التنقل: "إنني أرغب أن يكون مواطنو هذه البلاد وأفراد عائلاتهم أحرارا في التنقل في داخل البلاد والسفر الى الخارج بدون قيود، فاعتبارا من هذا اليوم ترفع جميع القيود على التنقل والسفر ولكن بطبيعة الحال على المسافرين الاستمرار في التقيد بنظم الجوازات والصحة المعتادة، وقد يتطلب الأمر قيودا خاصة من وقت لآخر حسب مقتضيات الأمن، إن رفع قيود التنقل يتيح لكل فرد حرية التنقل داخل البلاد وداخل المدن ليلا ونهارا.

إلا أنه من الضروري الاستمرار في منع التنقل بالسيارات بين صور وجعلان، وفي التقيد بالأنظمة الحالية المتعلقة بالتنقل في منطقة البريمي وعبور الحدود الى أن يتم وضع تنظيم للجمارك هنا، أما نظام التجول داخل سور مسقط فسيبقى ساري المفعول، لكننا أمرنا أن يبسط هذا النظام، أما حمل القنديل فليس مطلوبا".