إصابة طفلين جراء انقلاب دراجة نارية بالنوبارية

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أصيب طفلين اليوم السبت، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي في قريه عبد الوهاب بالنوبارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بحادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "أحمد عزت كمال" 15 سنة، اشتباه خلع بمفصل الفخد الأيسر، "محمد صلاح عوض" 14 سنة، قرية عبد الوهاب النوبارية اشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج.