في قصة رومانسية نارة توفى زوجين متزوجين لأكثر من 64 عامًا وهما يمسكان بأيدي بعضيهما البعض، ليضربا مثالا على الحب الصادق..

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" قصة الزوج بيل شافراث البالغ من العمر 88 عامًا، الذي توفي في الساعة 7 صباحًا، بينما توفيت زوجته نانسي البالغة من العمر 85 عامًا في نفس يوم وفاته حوالي الساعة 11 صباحًا، في "بروكديل سنيور ليفينج" في "ووستر"، بولاية أوهايو الأمريكية.

تزوج الزوجان منذ 64 عامًا، ليبقيا برفقة بعضيهما البعض حتى خلال الموت، فلم يفصلهما عن الوفاة سوى 5 ساعات فقط، عشية عيد الميلاد، وكانا يديهما وهما يتقاسمان أنفاسهما الأخيرة متشابكة.

قالت "بات كورنيليوس"، ابنة أخت الزوجين، لصحيفة "ديلي ريكورد": "في الأسابيع القليلة الماضية عندما لم يعد بإمكانهما الخروج من السرير كنا ندفع أسرتهما معا في وسط الغرفة حتى يستطيعوا جمع أيديهم في الأسبوع الأخير من حياتهم".

شارك أفراد الأسرة الآخرون دهشتهم إزاء مدى قرب وفاة الزوجين من بعضهم البعض، وقال "جون "موريتز، ابن أختهم: "يبدو الأمر كما لو أنهم قرروا أنه إذا ذهب أحدهم فإن الآخر سيذهب أيضًا، لقد جرى الأمر بطريقة ما كانوا يعرفونها".

لم يكن لدىا لزوجين أي أطفال، لكن بيل كان واحدًا من 12 أخا، وهذا يعني أن لديهم العديد من أبناء وبنات الأخوة، بالإضافة إلى حوالي 200 من أفراد الأسرة الآخرين، لتجتمع العائلة الضخمة في جنازة قداس الزوجين في الثاني من يناير في كنيسة "سانت ماري" الكاثوليكية، حيث ذهب الزوجان إليها منذ زواجهما.

كان بيل من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، حيث خدم في الحرب الكورية من 1951-1953، وعمل في مهنة البناء، وكان عضوًا في الاتحاد الدولي لأعمال البناء في أمريكا، فيما أمضت نانسي 35 عامًا في بنك "واين سافينغز" المجتمعي، حيث بدأت في العمل كمسؤولة، وأصبحت في نهاية المطاف أول نائب رئيس ومدير فرع البنك في مقاطعة "كليفلاند رود" بالولاية، ووصفت بأنها حيوية للغاية وتحب المزاح كثيرًا، كما كان الزوجان محبان للحياة ويرعيا حديقتيهما في فناء منزلهما الخاص.