الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسماعيل أحمد لتدعيم فريق السلة

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي في الحصول علي توقيع اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية و صاحب التاريخ الكبير و المشرف حتى نهاية الموسم الجارى قادما من فريق الرياضي اللبناني .

و وافق النجم إسماعيل أحمد على العودة إلى بيته من جديد دون تردد عقب محادثة رئيس النادي محمد مصيلحى مع النجم الكبير، و أنهى المفاوضات معه و أتمام إنتقاله في حضورحازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة

وأعرب الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتوقيع الـ " سمعة " أحد أفضل و أمهر اللاعبين العرب على الإطلاق ، و أنه إضافة كبيرة للفريق بصفة عامة سوف يُساهم بجانب زملائه بالفريق لعودة لقب الدوري السوبر و بطولة كأس مصر .

ويصل اللاعب يوم الثلاثاء القادم إلي الإسكندرية للأنتظام في تدريبات الفريق استعدادا لخوض بطولة دبي الدولية والمقرر إقامتها إعتباراً من 22 يناير الجاري و حتى الأول من فبراير 2020 .