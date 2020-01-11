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الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسماعيل أحمد لتدعيم فريق السلة

الإسكندرية - أحمد عبدالعزيز
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 6:07 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 6:38 ص

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي في الحصول علي توقيع اللاعب إسماعيل احمد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية و صاحب التاريخ الكبير و المشرف حتى نهاية الموسم الجارى قادما من فريق الرياضي اللبناني .

و وافق النجم إسماعيل أحمد على العودة إلى بيته من جديد دون تردد عقب محادثة رئيس النادي محمد مصيلحى مع النجم الكبير، و أنهى المفاوضات معه و أتمام إنتقاله  في حضورحازم الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة

وأعرب الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق عن بالغ سعادته بتوقيع الـ " سمعة " أحد أفضل و أمهر اللاعبين العرب على الإطلاق ، و أنه إضافة كبيرة للفريق بصفة عامة سوف يُساهم بجانب زملائه بالفريق لعودة لقب الدوري السوبر و بطولة كأس مصر .

ويصل اللاعب يوم الثلاثاء القادم إلي الإسكندرية للأنتظام في تدريبات الفريق استعدادا  لخوض بطولة دبي الدولية والمقرر إقامتها إعتباراً من  22 يناير الجاري و حتى الأول من  فبراير 2020 .

 


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