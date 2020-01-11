امرأتان تفتتحان حفل الأوبرا الراقصة في فيينا برقصة «الفالس»

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أعلن المكتب الصحفي لدار "أوبرا فيينا" أن امرأتين ستؤديان رقصة الفالس الافتتاحية في حفل الأوبرا الراقصة "أوبرا بول" كصديقتين للمرة الأولى في تاريخ هذا الحدث المهيب.

والامرأتان من جنوب ألمانيا وهما صوفي جراو واريس كلوبفر اللتان قدمتا طلبا للمشاركة في الحدث قبل بضعة أشهر وتم قبولهما من قبل منظمي حفلة الأوبرا الراقصة التي ستقام في 20 فبراير هذا العام.

وتريد الصديقتان والشريكتان في الرقص بمشاركتهما دعم الفرص المتساوية للأزواج من نفس الجنس في الأحداث المحافظة .

وقال المكتب الصحفي لـ"دار أوبرا فيينا" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الراقصتين اوفتا بالشرط الرئيسي، لظهورهما لأول مرة في هذا الحدث، وهو أداء رقصة "الفالس" المشهورة في فيينا بعكس دوران عقارب الساعة.

وينظر إلى حفلة الأوبرا الراقصة في فيينا بوصفها الحدث الأكثر أهمية في موسم "الحفلات الراقصة" في البلاد وتعود لتاريخ طويل.

وبينما السهرات الأولى لدار الأوبرا أقيمت في عام 1877 إلا أن الحدث الأول الذي يطلق عليه "حفلة الأوبرا الراقصة أقيم في عام 1935 .