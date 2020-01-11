تقدم بوابة «الشروق» تغطية مباشرة لمباراة توتنهام أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب وايت هارتلي.
الدقيقة 22: فان دايك يسدد رأسية ولكن ينقذها جازانيجا
الدقيقة 21: بيكر ينقذ تسديدة إيريكسن
الدقيقة 7: سون يسدد خارج مرمى بيكر
الدقيقة 5: لوكاس مورا يسدد خارج مرمى بيكر
الدقيقة 2 : العارضة تمنع أول اهداف ليفربول بعد ما سدد البرازيلي فيرمينو الكرة أكثر من مرة وينقذها حارس توتنهام
بداية المباراة
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تشامبرلين.
خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو.
تشكيل توتنهام
حراسة المرمى: جازانيجا.
خط الدفاع: أوريه، تانجانجا، ألدرفيلد، سانشيز وداني روز.
خط الوسط: هاري وينكس، إيريكسن وديلي آلي.
الهجوم: لوكاس مورا وسون.