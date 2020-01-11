 لحظة بلحظة .. (توتنهام 0 × 0 ليفربول) .. رأسية فان دايك كادت أن تحسم الهدف الأول للريدز - بوابة الشروق
السبت 11 يناير 2020 7:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

لحظة بلحظة .. (توتنهام 0 × 0 ليفربول) .. رأسية فان دايك كادت أن تحسم الهدف الأول للريدز

الشروق
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 7:22 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 7:53 م

تقدم بوابة «الشروق» تغطية مباشرة لمباراة توتنهام أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب وايت هارتلي.

الدقيقة 22: فان دايك يسدد رأسية ولكن ينقذها جازانيجا

الدقيقة 21: بيكر ينقذ تسديدة إيريكسن 

الدقيقة 7: سون يسدد خارج مرمى بيكر

الدقيقة 5: لوكاس مورا يسدد خارج مرمى بيكر

الدقيقة 2 : العارضة تمنع أول اهداف ليفربول بعد ما سدد البرازيلي فيرمينو الكرة أكثر من مرة وينقذها حارس توتنهام 

بداية المباراة

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: أوريه، تانجانجا، ألدرفيلد، سانشيز وداني روز.

خط الوسط: هاري وينكس، إيريكسن وديلي آلي.

الهجوم: لوكاس مورا وسون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك