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تقدم بوابة «الشروق» تغطية مباشرة لمباراة توتنهام أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب وايت هارتلي.

الدقيقة 22: فان دايك يسدد رأسية ولكن ينقذها جازانيجا

الدقيقة 21: بيكر ينقذ تسديدة إيريكسن

الدقيقة 7: سون يسدد خارج مرمى بيكر

الدقيقة 5: لوكاس مورا يسدد خارج مرمى بيكر

الدقيقة 2 : العارضة تمنع أول اهداف ليفربول بعد ما سدد البرازيلي فيرمينو الكرة أكثر من مرة وينقذها حارس توتنهام

بداية المباراة

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو.

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: أوريه، تانجانجا، ألدرفيلد، سانشيز وداني روز.

خط الوسط: هاري وينكس، إيريكسن وديلي آلي.

الهجوم: لوكاس مورا وسون.