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نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيلما تنويهيا قصيرا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن المناورة المُرتقبة، تحت عنوان «المناورة قادر 2020.. حماية وطن».

وقالت القوات المسلحة فى الفيلم: «حينما تحين اللحظة التى يترقبونها، تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني وإخلاص.. إنه نداء الواجب؛ فمصر ملئ القلب والعين.. رجال القوات المسلحة المصرية يعلنون عن أنفسهم في «المناورة قادر 2020.. حماية وطن)».

وتضمن الفيلم لقطات من أعمال تدريبية سابقة لرجال قواتنا المسلحة، والتي تم تنفيذها بـ«الذخيرة الحية»، بمشاركة الأسلحة الحديثة المنضمة للخدمة مؤخراً في صفوف قواتنا المسلحة، والتي لاقت تحديثاً وتطويراً كبيراً خلال الخمس أعوام الماضية.

ويُشارك فى المناورة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

وتعد المناورة «قادر 2020» تأكيدًا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن.