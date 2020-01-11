«مجلس الدفاع الأعلى» في عمان يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد وتحديد خليفة السلطان قابوس

دعا مجلس الدفاع الأعلى في عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد خليفة السلطان قابوس.



وجاء بيان المجلس نقلا عن وكالة الأنباء العمانية:-





بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) لقد قضت مشيئة الله عز وجل ان تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل واستنادًا لما نصت عليه المادة /6/ السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 101 / 96 / وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وهم :

معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وتنفيذًا للمادة( 2 / أ ) من المرسوم السلطاني رقم ( 105 / 96 في شأن مجلس الدفاع،

فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم ، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته.

حفظ الله عمان وشعبها الوفي.

صدر في يوم السبت

التاريخ : 15 جمادى الاولى 1441 هـ

الموافق : 11 يناير 2020 م