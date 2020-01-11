«عابر» جديد دار الزيات في معرض القاهرة للكتاب

طرحت دار الزيات للنشر والتوزيع رواية "عابر"، للكاتب محمد السيد، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وعلى غلاف الرواية نقرأ: "بداخل كل منا شخص آخر يخفيه عن أعين الناس، وهناك في زاوية النسيان يسجنه ويسكته، وهناك من قتله للتخلص منه، يوما ما ستدرك أن هذا الصوت بداخلك لا يمكن إسكاته".

ومن المقرر انطلاق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام، ويأتي المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.