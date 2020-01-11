بعد التصعيدات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية، وازدياد التوتر في المنطقة بعد قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني"، ونائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية بطائرة أمريكية بدون طيار، صباح يوم الجمعة 3 يناير في بغداد، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهر على الساحة الكثير من المفاهيم والمصطلحات التى بدت غريبة على البعض.

وتستعرض "الشروق" فى هذا التقرير توضيحاً لبعض هذه المفاهيم، والتى منها:

-الحرس الثورى الإيراني

تأسس الحرس الثوري عام 1979، بأمر من الإمام الخميني، وهو أقوى منظمة أمنية في إيران، إذ تسيطر على قطاعات كبيرة من اقتصاد البلاد وكما تؤثر على نظامها السياسي، ويعتبر الحرس المسؤول عن برنامج إيران النووي والمتعلق بالصواريخ الباليستية، وأسست هذه القوات لحماية النظام الديني الحاكم، وتوفير التوازن مع القوات المسلحة الموجودة منذ عهد الشاه، وفقاً لموقع"يورو نيوز".

وطبقاً للموقع يبلغ عدد القوات العسكرية للحرس الثوري حوالي 125 ألف فرد، تتوزع على القوات البرية والبحرية والجوية، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، يأخذ أوامره مباشرة من المرشد الأعلى الإمام الخامنئي القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.

-فيلق القدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني

ولا يقتصر نفوذ الحرس الثوري على داخل البلاد فقط، بل له أذرع خارجية وهو "فيلق القدس" الذى تأسس عام 1990، ليصبح الذراع المسلح لإيران في الخارج، والذى له الدور الأكبر فى تنفيذ العمليات العسكرية في العراق وسوريا واليمن، وإمداد بعض الميلشيات المسلحة بالسلاح والتدريب، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويعتبر المسؤول الأول عن هذه الوحدة الخاصة هو المرشد الأعلى آية الله الخامنئي، وبعد مقتل سليمانى الذي قاد الفيلق منذ عام 1998، عين الخامنئى قائداً جديداً له وهو "إسماعيل قآنى" الذى كان يشغل منصب نائب الفيلق.

-المرشد الأعلى للثورة الإسلامية

علي الحسيني الخامنئي ثاني قائد للثورة بعد موت الخميني، وهو الولي الفقيه ومحرك النظام السياسي فى إيران وقائد القوات المسلحة الإيرانية، والذى عين من قبل مجلس خبراء القيادة سنة 1989، ومن أهم صلاحياته تعيين وعزل رئيس أركان الجيش والقائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، والقيادات العليا بالقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلية، وإمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب وعزله أيضاً.

-مجلس شورى النظام

هو مجلس الشورى الإسلامي أو ما يطلق عليه أيضاً البرلمان الايرانى وهو الهيئة التشريعية في إيران، ويشمل 290 عضوًا ينتخبون بطريقة الاقتراع المباشر كل 4 سنوات، وصلاحياته تكون فى سن القوانين والجديدة.

- مصلحة تشخيص النظام

بدأت عام 1984 أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وهي الهيئة الاستشارية العليا في إيران، وتتشكل بأمر من القائد الأعلى لإيران وهو الإمام الخامنئي، ورئيس المجمع الحالي هو آية الله آملي لاريجاني، ومن مهام المجلس تقديم النصح للمرشد إذا لم يتمكن من حل اى مشكلة متعلق بسياسات الدولة.

-جيش المهدي

وفقاً «ليورونيوز» فهذا الجيش ما هو إلا مجموعة ميلشيات مسلحة، وأعضائها متطوعين وليسوا عسكريين، وتم تأسيسه يوليو 2003 بأمر من الزعيم العراقي مقتدى الصدر بهدف أساسي معلن هو حماية المراقد الشيعية في أعقاب سقوط نظام صدام حسين، وتغير الهدف لاحقاً لتصبح هذه الميليشيات رأس حربة في صراع ضد القوات الأمريكية على أرض العراق، ثم فى صراع مع الحكومة بعد ذلك.

-قوات الحشد الشعبي

لم يمر على تأسيسها وقت طويل، فقد أنشأت قبل 5 سنوات، تحديدا في 24 أكتوبر 2014، بعد 4 أشهر على سقوط الموصل فى أيدى داعش، فخرجت "ميليشيات الحشد الشعبي"، فى عملية لاستعادة المنطقة المحتلة بتعزيزات ضخمة، وبعد ذلك بات الحشد الشعبي حاضراً وبقوة في المشهد العراقي، طبقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

وتشكلت تلك القوات من حركات مختلفة تابعة لأحزاب أو أشخاص مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر ، وتوحدت تحت اسم "وحدات الحشد الشعبي"، وحظيت بدعم وتدريب وتمويل النظام الإيراني، وتحديداً قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبحسب بعض المصادر فإن عدد أعضاء الحشد الشعبي يفوق 140 ألفا، بين مجموعات قتالية وأخرى لوجستية، جميعها لا تزال منتشرة في مناطق عدة من العراق، وتمويل هذه القوات لا يقع على عاتق ايران فقط يل بدعم الحكومة العراقية أيضاً، فقد قالت نورة البجاري البرلمانية العراقية عن تحالف القوى، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها توصلت بناء على معلومات من قادة الفصائل وبيانات رسمية إلى أن الدولة تخصص راتبا للأعضاء المنتسبين للحشد الشعبي يبلغ 750 ألف دينار شهريا (حوالي 630 دولار.

-حكومة تصريف الأعمال

هي حكومة مؤقتة تتشكل فى ظل وجود مرحلة انتقالية للبلاد، وتستمر فى اخذ بعض القرارت لتسير أمور الدولة حتى يتم انتخاب حكومة جديدة، وفى العراق بعد الاحتجاجات التى حدثت فى 2019، تم تعيين عادل عبد المهدي كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.

-المتعاقد الأمريكي الذي تسبب مقتله في إشعال الأزمة

هو نورس حميد، عراقي الأصل، صاحب ال33 عام، الذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 2017، والذى كان يعمل مترجماً للقوات الأمريكية فى العراق، والمتعاقد مع شركة Valiant Integrated Services، والذي قتل في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية K-1 بمدينة كركوك فى شمال العراق فى 27 ديسمبر، والتى يوجد بها عسكريين أمريكيين، طبقاً لموقع"روسيا اليوم" ، وبعد مقتله تم نقل جثة حميد إلى الولايات المتحدة، وجرت مراسم جنازته في مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

-مجلس الأمن القومي الإيراني

والذي تم تشكيله عام 1989، لحماية ودعم المصالح والسيادة الوطنية للبلاد والثورة الإسلامية، كما أنه يضع السياسة النووية للبلاد، ويشغل منصب الأمين العام للمجلس علي شمخاني، أما رئيس المجلس فهوحسن روحاني رئيس الجمهورية وهو الذي يعيين الأمين العام بعد موافقة المرشد الأعلى.

-حلف الناتو

تأسس حلف شمال الأطلسي أو "الناتو" قبل 70 سنة، من قبل 12 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية، نشأ الناتو طبقاً لما الأمين العام الأول للحلف هاستينغس إسماي مرة في إحدى الجلسات، من أجل "إبقاء الروس في الخارج والأمريكان في الداخل والألمان تحت السيطرة"، وفقاً لـ (DW).

وهي منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التى وقعت فى واشنطن، وهو الآن نظاما للدفاع الجماعي، وأعضائه الدائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، ويتكون من 28 دولة مستقلة.

عند إنشاء الناتو، تم لمواجهة وردع أي تهديد واضح ، وأثناء الحرب الباردة، أجرى الناتو عددًا من عمليات التخطيط والمناورات العسكرية الضخمة ووضع نظامًا قويًا له عقيدة وأنماط عمل متبادل، حيث تعتمد هذه الأنشطة العسكرية بشكل كبير على القوة البشرية، وأصبح هيكل قيادة الناتو يمثل مدرسة الناتو، وهي الهيئة التي تناوب عليها وتخرج منها آلاف الضباط، وضباط الصف والمدنيين، وفقاً لموقغ الحلف (nato.int).