رئيس وزراء بولندا يتهم ألمانيا بعدم تقديم الدعم اللازم للناتو

اتهم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، ألمانيا مجددا بعدم تقديم الدعم اللازم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال مورافيسكي في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "إذا كان الناتو مريضا بشيء فهو بغياب اهتمام الدول الأعضاء... حتى الآن لم تف فرنسا أوألمانيا، على وجه الخصوص، بالتعهدات التي ألزمتا نفسيهما بها، وذلك بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع. فكيف يمكن أن يقوم الناتو بالمهام المنتظرة منه؟".

يُذكر أن رئيس الوزراء البولندي انتقد ألمانيا كثيرا في السابق بسبب مسألة نفقات الدفاع.

ويعارض مورافيسكي بوضوح مقولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الناتو "ميت دماغيا"، قائلا: "أعارض تشخيص ماكرون بشدة... نشهد في شرق أوروبا تعزيزا للتعاون الدفاعي داخل الحلف"، واصفا الولايات المتحدة بأنها دعامة رئيسية لأمن بولندا، وقال: "واشنطن لا تزال تضطلع بدور رئيسي في ضمان أمن أوروبا".

وقبل لقاء المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم، وجه مورافيسكي انتقادات مجددا لمشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، قائلا: "نورد ستريم 2 خطوة في الاتجاه الخطأ... هناك سيناريو أسوأ يتعين تجنبه: لا ينبغي أن تكون موسكو قادرة مطلقا على ابتزاز الاتحاد الأوروبي بوقف الغاز".

وذكر مورافيسكي أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على المشاركين في المشروع قد ترجئ استكماله، ولكنها لن توقفه، وقال: "في بولندا كنا نفضل بالطبع ألا يبدأ إنشاء نورد ستريم 2 مطلقا".