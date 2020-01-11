القوى العاملة: تطوير 38 مركزا ثابتا خلال 2019 بالمحافظات

سعفان: القيادة السياسية وجهت الحكومة بالتواجد وسط المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم

الوزير: تطوير 38 مركزا ثابتا بالمحافظات .. وافتتاح مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" خلال أيام

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وجهت الحكومة بأن تكون وسط المواطنين والاهتمام بهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، وتنفيذ طلباتهم وتوفير احتياجاتهم.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال تفقده برفقه نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، اليوم السبت، مركز التدريب المهني بالرضوانية، المقام على مساحة 6000 متر مربع، أن المركز يعتبر قلعة تدريبية يحتاج إلى نقلة كبيرة بزيادة عدد الورش الموجودة به.

ووجه مدير المديرية بأن يكون المركز جاهزا قبل 30 يونيو 2020 لاستقبال الشباب والفتيات علي المهن المطلوبة لكي ينتقلوا للعمل من خلال المهن التي تم التدريبي عليها أو عمل مشروع صغير.

وأشار إلى أن العام الماضي، كان بداية الاهتمام بالتدريب الذي أطلقنا فيه عاما للتدريب المهني بتحول أبنائنا من مراحل التعليم إلى مرحلة التشغيل، حيث يتم تدريب الشباب على كافة المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن جزء كبير من العمالة غير المنتظمة لتدريبها على حرفة أو مهنة حتي يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم.

ونوَّه بأن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز التدريب من 38 مركزا ثابتا في عام 2019، حيث تم تجهيزات ورش المراكز بمحافظات أسوان، والبحيرة، والسويس، وسوهاج، والدقهلية، وأسيوط، والمنوفية، والقليوبية، مشيرا إلى الانتهاء جميع أعمال التطوير في مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" في الشرابية بالقاهرة، حيث يتم افتتاحه خلال أيام.

وتابع: «نستهدف مشاركة أكثر 1000 شركة بالقطاع الخاص في الفترة القادمة للتدريب من أجل التشغيل، وتعظيم هذا الفكر الذي سيعمل على رفع شأن العمالة داخل مصر وخارجها».

وفي سياق متصل، سلم سعفان، ونائب محافظ الأقصر، 305 شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لزيارة محافظات الصعيد، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية التأمينية لهذه الفئة.

كما وزَّع الوزير 30 شنطة من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية بالرضوانية علي الأيتام والأرامل، وشملت المنتجات أطقم سرير كاملة، وبلاطي باللون الكحلي للسيدات والأطفال، موجها عبدة هاشم خليفة مدير المديرية، بتوزيع باقي منتجات مركز التدريب المهنى على الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

واستمع الوزير إلي شكوى من فهد عبد الباسط أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبا من الوزير توفير فرصة عمل له تتناسب مع إعاقته، ووعده الوزير بتلبية طلبة، موجها مدير القوي العاملة بتوفير فرصة عمل من خلال نسبة الـ5% لهذه الفئة فورا.

وأكد أن الدولة المصرية تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، كما تهتم أيضا بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.