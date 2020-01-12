الرئيس الجزائري يتلقى رسالة من نظيره الكونغولي حول الأوضاع في ليبيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حول الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري اليوم السبت، بوزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو.

وقال غاكوسو - في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس تبون - إن الوضع في ليبيا متفاقم، لافتا إلى أنه أمام خطورة الأوضاع في ليبيا فإن الرئيس نغيسو يدعو رؤساء الدول الأعضاء في "اللجنة رفيعة المستوى" إلى عقد قمة ببرازافيل من أجل التفكير في السبل والوسائل لاتخاذ موقف إفريقي مشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع في هذا البلد والقيام بكل شيء حتى يعود الليبيون إلى جادة الصواب وسلك طريق الأخوة.

وأشار إلى أن مشروع اللجنة يتمثل في دفع الليبيين إلى تنظيم ندوة للمصالحة قبل التفكير في أي مسار انتخابي، مضيفا: "لا نرى كيف يمكن تنظيم انتخابات في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها ليبيا التي تشهد أعمال عنف، وتسيطر ميليشيات على مدن بأكملها تقريبا، مؤكدا ضرورة التوصل لى التهدئة والوصول إلى وقف لإطلاق النار حتى يتم بعث مسار المصالحة.