ميركل تتوجه إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات مع بوتين

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تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى موسكو اليوم السبت لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على الأزمات في ليبيا وسورية والنزاع الإيراني.

وتتفق روسيا وألمانيا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بقدر الإمكان.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب على نحو أحادي منتصف عام 2018 من الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بهدف الحيلولة دون امتلاك طهران أسلحة نووية.

وقد تتطرق المحادثات بين ميركل وبوتين إلى الخطوات المقبلة لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

وبدأ بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات جديدة بشأن إحلال السلام في منطقة حوض دونيتس، بوساطة من ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المحتمل عقد الاجتماع المقبل بهذه الصيغة في برلين الربيع القادم.

يُذكر أن آخر زيارة قامت بها ميركل لروسيا كانت في عام 2018. وسافرت ميركل إلى العاصمة الروسية في مايو عام 2015 لإحياء الذكرى السنوية السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.