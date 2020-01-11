الأهلي يواجه بلاتينيوم بحثا عن بطاقة التأهل لربع نهائي الأبطال

يواجه النادي الأهلي، نظيره فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وذلك في تمام الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد بربرفيلدز، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه السويسري، رينيه، فايلر أن يرفع رصيده إلى 9 نقاط في حالة الفوز على بلاتينيوم ليضمن التواجد في أحد مركزي التأهل لربع النهائي، حتى في حالة فوز أي من النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني في مباراتهما بنفس الجولة، حيث يدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال والنجم، فيما لم يتمكن بلاتينيوم من تحقيق أي نقطة خلال المشوار بالبطولة.

وشهدت قائمة الأهلي التي توجهت لزيمبابوي الأربعاء الماضي، عودة حارس المرمى شريف إكرامي بعد تعافيه من الإصابة، بجانب تواجد المهاجم مروان محسن بعدما أثبتت الآشعة التي أجراها على وجه القدم إمكانية لحاقه بالمباراة.

واستبعد فايلر الثنائي صالح جمعة وصلاح محسن من القائمة لأسباب فنية، وسط غياب كل من حسين الشحات، حمدي فتحي، سعد سمير، رمضان صبحي، محمود وحيد وحسام عاشور للإصابة.

كما شهدت القائمة، تواجد الوافد الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة الأهلي بعدما أنهى الجهاز الإداري للنادي إجراءات قيد اللاعب في القائمة الإفريقية للفريق.