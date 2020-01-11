بكين: تايوان ستظل جزءا من الصين وهذا الوضع لن يتغير

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن تايوان ستظل جزءا من الصين وهذا الوضع لن يتغير.

جاء ذلك بعد فوز رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين، التي تنتمى إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، بالانتخابات الرئاسية في بلادها بعد حصولها على 1ر57% من أصوات الناخبين، حسبما أشارت النتائج النهائية التي تم إعلانها مساء اليوم.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج: "يتعين على المجتمع الدولي أن يعارض استقلال تايوان".

وكانت المفوضية الانتخابية في تايوان قد ذكرت مساء اليوم السبت أن تساي فازت بـ 17ر8 مليون صوت، مقابل 25ر5 مليون صوت لمنافسها الرئيسي هان كوي و (6ر38%) و600 ألف صوت لجيمس سونج، من حزب الشعب أولا، المحافظ (26ر4%).

واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بأغلبيته في البرلمان. وتوجهت تساى بالشكر إلى الناخبين وخاصة الناخبين الشباب الذين صوتوا لأول مرة فى الانتخابات.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحتفظ فيها حزب "تساي" ، بالرئاسة منذ عام 2000، حسب بلومبرج.

وكان "هان" قد أقر بالفعل بهزيمته في وقت سابق اليوم.

وستتولى تساي فترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها أربعة أعوام.