ترودو: نتوقع من إيران التعاون الكامل في تحقيق الطائرة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تتوقع التعاون الكامل من السلطات الإيرانية في التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وأضاف ترودو - في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت-: "الليلة، اعترفت إيران بأن رحلة رقم 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية أسقطت من قبل قواتها المسلحة."

وأضاف أن اهتمام بلاده سيظل منصبا على تحقيق المحاسبة والشفافية والعدالة لأسر الضحايا وأحبائهم، واصفا الحادث "بالمأساة الوطنية" وأن جميع الكنديين في حالة حداد.

وأشار إلى أنه سيواصل العمل مع شركاء بلاده حول العالم لضمان إجراء تحقيق كامل وشامل، لافتا إلى أن الحكومة الكندية تتوقع التعاون الكامل من السلطات الإيرانية.

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت قرب طهران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

يذكر أن 57 من أصل 176 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة كانوا مواطنين كنديين عندما تحطمت يوم الأربعاء الماضي خلال قيامها برحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف.