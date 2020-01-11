الخطوط الأوكرانية:نرفض تلميح إيران بوجود تقصير من طاقم الطائرة

قالت الخطوط الجوية الأوكرانية، إن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئها من أي مسؤولية أمنية.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته، مساء السبت، أنها ترفض أي تلميح من إيران بوجود تقصير من طاقم الطائرة، مشيرة إلى قيامه بواجبه على أكمل وجه دون أي تقصير.

ونفت ما تردد حول انحراف الطائرة قبل سقوطها، مؤكدة أن مسار تحليق الطائرة يشير إلى عدم وجود أي انحراف في مسارها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.