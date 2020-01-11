إبراهيموفيتش يسجل أولى أهدافه ويعود بميلان لطريق الانتصارات

أحرز الصربي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، الهدف الثاني في مرمى كالياري، في اللقاء المقام حاليًا على ملعب سانت إيليا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الميلان بنتيجة2-0، ضمن مافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإيطالي.

واستطاع إبراهيموفيتش أن يسجل الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 64، بعدما استغل العرضية الأرضية التي مررها له رفائيل لياو، ليسكن إبراهموفيتش الكرة على يسار حارس المرمى معلنًا الهدف الثاني لميلان، والأول له هذا الموسم.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لإبراهيموفيتش مع ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما شارك كبديل في المباراة السابقة أمام سامبدوريا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة صعد ميلان للمركز الثامن برصيد 25 نقطة، فيما ظل فريق كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.