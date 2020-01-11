الملك محمد السادس يعزي سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور في وفاة السلطان قابوس

بعث الملك محمد السادس ملك المملكة العربية المغربية برقية تعزية ومواساة إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان ، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وجاء في برقية العاهل المغربي " تلقيت ، ببالغ الأسى وشديد التأثر ، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عمان ، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأعرب عن تعازيه ومواساته للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور وأفراد أسرته والشعب العماني ، داعيا اله سبحانه وتعالى أن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال العاهل المغربي " لقد فقدت سلطنة عمان والأمة العربية ، برحيل السلطان قابوس ، قائدا كبيرا وحكيما حقق لبلده نهضة شاملة وإنجازات إقتصادية وسياسية هامة ، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة عربيا وإقليميا ودوليا، وأهلته للاضطلاع بدور فاعل في توطيد جسور التضامن العربي والإسلامي، وترسيخ نهج الحوار والسلام والاعتدال".

وأضاف "وإنني إذ أستحضر ، بكل تقدير، ما كان يشد الراحل المبرور إلى المملكة المغربية من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، لأضرع إلى العلي القدير بأن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلقيه نضرة وسرورا".