الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع كينيا

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية تعزيز العلاقات مع كينيا، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقال وانج، خلال لقائه نظيرته الكينية "مونيكا جوما" في نيروبي وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن الصين تعتبر كينيا صديقا وشريكا موثوقا به ومخلصا، وتنظر الصين إلى العلاقات بين البلدين وتطويرها من منظور استراتيجي وطويل الأجل.

وأضاف أن الصين ترغب في استخدام منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) للمساهمة في التنمية المستدامة والأمن في كينيا والدول الأفريقية.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية كينيا "مونيكا جوما" إن بلادها مستعدة للعمل مع الصين لتنفيذ توافق الآراء بين الزعيمين وتوسيع وتعميق التعاون العملي وتسريع البناء المشترك للحزام والطريق ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما ورفعها إلى مستوى جديد.

وأضافت جوما أن كينيا تشكر الصين علي مساعدتها ودعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كينيا على المدى الطويل، وتقدر الدور البناء الذي تقوم به الصين في تعزيز التنمية السلمية في أفريقيا.