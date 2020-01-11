توالي برقيات التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

توالت برقيات التعزية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية فجر اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما ، قضى نصف قرن منها في الحكم.

في بغداد.. أرسل رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي برقية تعزية الى سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس.. قائلا فيها : "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد وإننا اذ نعزي شعب وسلطنة عمان ونستذكر مواقف الفقيد المعتدلة وتاريخه الطويل في خدمة بلاده وشعبه وأشقائه وأصدقائه الذي قضاه بكل عطاء ومحبة".

وفي المنامة .. بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أعرب فيها عن خالص تعازيه في وفاة المغفور له فقيد الأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد خليفة بن سلمان - في برقيته - بالدور الكبير الذي اضطلع به الفقيد الراحل في تحقيق نهضة بلاده ونجاح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمواقفه تجاه مجمل قضايا الأمتين العربية والإسلامية..داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يوفق السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ويمده بعونه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في سلطنة عمان الشقيقة.

وفي الخرطوم .. بعثت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية برقية تعزية لوزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: إن سيرة حكم السلطان قابوس حافلة بالإنجازات الحية على مدى 50 عاما، كانت شاهدة على رؤيته الثاقبة لنهضة بلاده، كما كانت شاهدة على حكمته المعهودة في اتخاذ المواقف السليمة في الأزمات التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية خلال تلك الحقبة..مشيدة بمواقف السلطان قابوس وأياديه البيضاء على الشعب السوداني.

وفي القاهرة.. نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وقال الدكتور عصام خليل : إن السلطان قابوس كان أحد القادة الحكماء بالمنطقة، وفقدانه خسارة فادحة في وقت تعاني فيه المنطقة من مؤامرات خارجية، ولا يمكن نسيان مواقفه التي يشهد لها التاريخ من أخوة وتعاون مع بلدان المنطقة ومنها مصر.

وأعرب خليل عن بالغ التعازي للشعب العماني الشقيق ولأسرة السلطان في رحيل قطب عربي أصيل ترك إرثا زاخرا بالمحبة والسلام.

وفي الرباط.. نعى الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السلطان قابوس بن سعيد ..معربا باسمه ونيابة عن جميع العاملين في الإيسيسكو عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب العماني وللعائلة المالكة الكريمة في وفاة القائد مؤسس نهضة السلطنة الحديثة.

وعلى صعيد متصل..قدم المدير العام لمنظمة الإيسيسكو التهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بمناسبة توليه المسئولية خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد .. مشيرا إلى أن السلطان هيثم قدم الكثير لقطاع الثقافة في عُمان خلال توليه منصب وزير التراث والثقافة بالسلطنة منذ فبراير 2002 .. داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه في مواصلة مسيرة التنمية بسلطنة عمان.