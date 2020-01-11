أعلن البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

ومن الأسئلة المطروحة الآن، ماذا عن الحاكم المنتظر لعمان؟

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أفادت صحيفة الجارديان البريطانية -في تقرير نشر يوم 22 من ديسمبر الماضي- بأن السلطان ترك ظرفين مختومين يتم اللجوء لهما حال وفاته، مشيرة إلى أن الظرف الآخر يوجد داخل قصرٍ ملكي مختلف في مدينة صلالة الساحلية الجنوبية.



والظرفان يحوان نفس الاسم، والنسخة الثانية موجودة فقط في حال تعذر العثور على الظرف الأول، أو إذا احتاجت النسخة الأولى إلى مصادقة على الاسم الوارد فيها.

وفقًا لتقرير الجارديان المشار إليه، فإن للعرش 4 مرشحين وهم..



1. أسعد بن طارق – 65 عامًا-

ابن عم السلطان قابوس وهو المرشح الأوفر حظاً بعد تعيينه نائباً لرئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي في مارس عام 2017. وقد كان الممثل الشخصي للسلطان منذ عام 2002 بعد توليه قيادة سلاح المدرعات الخاص بالسلطان والذي يُقال إنه يرتبط بعلاقة وثيقة بالقبائل العربية في البلاد.

2. وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق -65 عامًا-

أخ المرشح الأول من والدة أخرى وقد عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد. وعمل سابقًا في وزارة الخارجية.

3. شهاب بن طارق – 63 عامًا-

والذي تقاعد من منصبه كقائد للبحرية عام 2004 ليصبح مستشاراً شخصياً للسلطان في مجال البحث.

4. تيمور بن أسعد بن طارق – 38 عامًا-

وهو ابن ابن عم السلطان قابوس متزوج من أميرة ظفارية ويعدّ في مقدّمة المرشّحين من جيل عمره للتربّع على رأس الخلافة، وذلك إن حدثت المرحلة الانتقالية بعد تعدّي كلّا من والده وعمّيه السنّ المحدّد.



