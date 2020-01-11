رئيسة تايوان: لن نستسلم لتهديدات من بكين

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ذكرت تساي انج وين، التي على وشك إعادة انتخابها رئيسة لتايوان أن حكومتها لن تستسلم لتهديدات من الصين، عدوها اللدود.

وأضافت تساي أن العلاقات الثنائية يجب أن تستند إلى أربعة أسس وهي "السلام والمساواة والديمقراطية والحوار".

وطالبت تساي بكين بأن تتفهم أن "تايوان الديمقراطية وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا لن تستسلم لتهديدات وترويع.

وذكرت تساي وهي من الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال في مؤتمر صحفي أقيم في مقر حملتها في تايبيه "تظهر تايوان للعالم مدى اعتزازنا بأسلوبنا الحر والديمقراطي في الحياة، ومدى حبنا لوطننا، جمهورية الصين"

واعترف مرشح المعارضة ، هان كو - يو اليوم السبت بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيسة الحالية تساى انج وين.

وقال هان من الحزب القومي الصيني الموالي للصين لأنصاره في مدينة كاوهسيونج جنوب البلاد، وهو عمدة المدينة إنه هنأ تساي في مكالمة هاتفية.

وأضاف: "أقبل بشكل كامل نتائج الانتخابات. آمل أن أرى تايوان غدا موحدة".

وتظهر تقديرات محطات التلفزيون للنتائج النهائية التي لم يتم بعد الإعلان عنها حصول تساي على 99ر7 مليون صوت أو 24ر57 بالمئة من الأصوات

وهان على 37ر5 مليون صوت أو 52ر38 بالمئة، بينما حصل المرشح الثالث، جيمس سونج، وهو من حزب الشعب المحافظ، على590 ألف صوت أو24ر4 بالمئة من الأصوات.