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الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: استقرار العراق مهم

علم العراق
علم العراق
(د ب أ)
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 10:05 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 10:05 م

أجرى الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول حوارا مع تلفزيون بلومبرج تناول قضايا تتعلق بالنفط والعراق.

وقال بيرول إن استقرار العراق مهم للغاية، وذلك عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية في ليلة الثالث من يناير الجاري الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بالعاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحية أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة إن أسعار النفط تراجعت وسط ضعف الطلب والإمدادات الملائمة.

وذكر بيرول أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه تحمل بلوغ سعر النفط مئة دولار للبرميل.

وأضافت الوكالة أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعرقل زيادة طلب الصين على النفط.

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