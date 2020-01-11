خاص - لماذا تسلم أبوريدة جائزة أفضل اتحاد؟ مجاهد يُجيب

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، في تصريح لـ"الشروق" عن سبب تسلم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المستقيل، جائزة أفضل اتحاد في حفل الأفضل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي في الغردقة الثلاثاء الماضي، ولم يتسلمها عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة حاليا.

وقال مجاهد: "الاتحاد الدولي مسجل لديه اسم هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من قبل الجمعية العمومية، وهو أيضا رئيس الاتحاد في العام المنقضي الذي صدرت عنه الجائزة، قبل أن يستقيل مجلس الإدارة"، مضيفا: "اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا هي لجنة معينة من قبل الفيفا بعقود وظيفية لأداء مهمة محددة، وليست مجلس إدارة للاتحاد".

مجاهد كان عضوا بمجلس هاني أبوريدة قبل أن يستقيل المجلس بالكامل عقب إخفاق المنتخب الوطني وخروجه من دور ال١٦ في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر يونيو من العام الماضي، وأكد مجاهد أن الجائزة مسماه باسم هاني أبوريدة، والورقة التي فتحها جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي خلال حفل الأفضل كان مكتوب بها اسم هاني أبوريدة.

وأشار مجاهد إلى أن هاني أبوريدة هو الذي ساهم في فوز مصر بشرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكبار عندما حصلت مصر على ١٦ صوتا أمام جنوب إفريقيا، وكان لمجلس الإدارة برئاسة أبوريدة دور كبير في نجاح تنظيم بطولة الكبار، وفي الحصول على حق تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة والتخطيط لتنظيمها، بالتالي من حق أبوريدة أن تكون الجائزة باسمه.

جدير بالذكر أن تسلم هاني أبوريدة لجائزة أفضل اتحاد في القارة عن عام ٢٠١٩ أثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي، خاصة أن عمرو الجنايني رئيس لجنة الإدارة المؤقتة كان متواجدا في الحفل.