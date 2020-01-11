«أوبر» تعتزم الانسحاب من كولومبيا بنهاية يناير الحالي

أكدت شركة "أوبر" أمس الجمعة، أنها ستوقف عملها في كولومبيا اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، أي بعد أقل من شهر بعدما اتهمت هيئة المنافسة بالبلاد الشركة الأمريكية لخدمات النقل التشاركي بالدخول في منافسة غير عادلة وطالبتها بوقف عملياتها.

وتم الطلب في 20 ديسمبر، عندما قالت هيئة الإشراف على الصناعة والتجارة "إس آي سي" إن أوبر تحقق ميزة "كبيرة" عبر انتهاك قواعد السوق.

ووصفت أوبر قرار الهيئة بـ"المتعسف" وقالت إنه انتهك حقوقا دستورية، واشتكت الشركة أيضا بشأن ما قالت إنه لا توجد لائحة لبرامج سيارات الأجرة في كولومبيا.

وأضاف بيان الشركة أن "أوبر كانت الشركة الأولى التي تقدم في البلاد بديلا متنقلا موثوق فيه ومبتكر. واليوم وبعد ست سنوات، تكون كولومبيا هي الدولة الأولى في القارة التي تغلق أبوابها في وجه التكنولوجيا".

ومارست أوبر نشاطها في كولومبيا ووضعها القانوني غير محدد، ومن شأن إنهاء عملياتها أن يؤثر على مليوني عميل و88 ألف سائق، بحسب البيان.