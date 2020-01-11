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ذكرت شركة فيتش سوليوشنز لبيانات أسواق الائتمان في تقرير اليوم الجمعة، أن التباطؤ في بنجلاديش يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ النمو في بنية رأس المال الثابت الإجمالي وتقلص صافي الصادرات.

وتوقعت فيتش، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنجلاديش إلى 7.8 بالمئة في عام 2020.

وكانت البلاد قد سجلت معدل نمو قياسيا بلغ 8.15 بالمئة في عام 2019.

وقالت إن التباطؤ الحاد في نمو الصادرات مقابل نمو الواردات قد يشهد مساهمة أقل لصافي الصادرات في معدل النمو الرئيسي.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن فيتش قولها إن من المرجح أن يحد تعافى مدى نمو الصادرات، التوقعات الضعيفة للنمو في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن من المرجح أن يستمر اتجاه نمو القروض الضعيف خلال الأشهر المقبلة على الرغم من القواعد الجديدة التي تلزم البنوك بتوفير قروض بأسعار فائدة أقل.

وأضافت أن من المرجح أن يزيد انخفاض عملة بنجلاديش " تاكا " مقابل الدولار الأمريكي من قيمة التحويلات عند تقويمها بعملة التاكا وسط معدل تضخم مستقر نوعا ما.