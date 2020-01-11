ألمانيا تدعو إيران التعامل مع «الكارثة الرهيبة» باعتراف أركان الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية

دعت ألمانيا إيران إلى التعامل مع ما وصفته بـ"الكارثة الرهيبة" بعد اعتراف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران، أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا على متنها.

وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر): "من المهم أن إيران كانت واضحة بشأن الرحلة رقم 752، وأنه يتعين على طهران أخذ خطوات للتعامل مع تلك الكارثة الرهيبة حتى لا يحدث ذلك مجددًا"، معربًا عن تعاطفه مع الضحايا والمكلومين.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التقت - في وقت سابق اليوم - مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها الأولى للبلاد منذ مايو 2018، حيث أكد ماس في وقت سابق أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يعد أحد "الأسباب الرئيسية" لهذا اللقاء.

ولفتت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية إلى أن بوتين لديه تأثيرا على إيران، وأنه من المتوقع أن يعقد بوتين وميركل مؤتمرًا صحفًيا في وقت لاحق.