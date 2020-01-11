هتافات في طهران منددة بالمرشد والسلطات بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية

انطلقت، اليوم السبت، تظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران؛ وذلك احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، نقلًا عن مواقع إيرانية.

ونددت الهتافات في طهران بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات الإيرانية، كما طالبت برحيل الحرس الثوري الإيراني، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل، مساء السبت.

من جانبها، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام الجامع الكبير في طهران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.