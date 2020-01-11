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عاجل.. وفاة السلطان قابوس

قابوس بن سعيد
قابوس بن سعيد

نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 2:16 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 2:20 ص

أعلن الديوان الملكي العماني، وفاة الملك قابوس.

وجاء نص بيان التلفزيون العماني:- "ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة".

 


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