الأكثر قراءة
أهم 6 رسائل من الخارجية إلى الشعب المصري والعالم في قضية سد النهضة
مصادر لصحيفة تركية: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في أول خسائر تركيا في ليبيا
مجلس الوزراء ينفي حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن الديوان الملكي العماني، وفاة الملك قابوس.وجاء نص بيان التلفزيون العماني:- "ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة".
🔴 ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة.
— OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) January 11, 2020
🔴 ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة.