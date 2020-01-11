أعلن الديوان الملكي العماني، وفاة الملك قابوس.



وجاء نص بيان التلفزيون العماني:- "ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة".

🔴 ديوان البلاط السلطاني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) January 11, 2020