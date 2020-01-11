تعاون مشترك بين جامعتى قناة السويس والخليج الإماراتية

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استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور سيد الزيات، ممثل عن جامعة الخليج الطبية بالإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون والتبادل فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

أكدت هجرس على إمكانية التعاون فى مجالات النشر الأكاديمى وتبادل أعضاء هيئة التدريس فى مجالات البحث والتعليم والرعاية الصحية وطلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعيه الأولى فى مجالات التدريب والبحث، وتطوير البرامج المشتركة للجامعتين.

فيما رحب الدكتور سيد الزيات، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، مؤكدا أنه سيؤتى بثمار جيدة لما تتمتع به الجامعة من إمكانيات علمية وبحثية.