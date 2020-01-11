أعلن البلاط السلطاني في عمان، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

ومن الأسئلة المطروحة الآن، ماذا عن الحاكم المنتظر لعمان؟

وفيما يلي ترد الشروق على هذا التساؤل في «سؤال وجواب».

س: ما هو نظام الحكم في عمان؟

نظام الحكم في سلطنة عُمان ملكي وراثي، حيث يكون سلطان عُمان، الذي يستلم الحكم بالوراثة، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ويقود السلطات الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعتبر النظام الأساسي للسلطنة أو القانون الأسمى لها؛ وهو ما يعادل الدستور.

س: هل للسلطان قابوس وريث من نسله يستعد للحكم؟

ليس للسلطان قابوس وريث من نسله يخلفه في الحكم.

س: كيف التصرف في حال عدم وجود وريث؟

وفقا للمادة السادسة من الدستور فإن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثًا للعرش بعد أن يصبح شاغراً، في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب، لكن في حال فشل المجلس في التوصل إلى اتفاق، فإن مجلس الدفاع في البلاد، ورئيس المحكمة العليا، ورؤساء غرفتي المجلس الاستشاري سيفتحون معاً المظروف الأول الذي يحتوي على الاسم الذي اختاره قابوس، ثم الإشراف على عملية تولي الشخص الذي عينه.

س: وماذا عن اختيارات السلطان قابوس؟

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية -في تقرير نشر يوم 22 من ديسمبر الماضي- بأن السلطان ترك ظرفين مختومين يتم اللجوء لهما حال وفاته، مشيرة إلى أن الظرف الآخر يوجد داخل قصرٍ ملكي مختلف في مدينة صلالة الساحلية الجنوبية.

والظرفان يحوان نفس الاسم، والنسخة الثانية موجودة فقط في حال تعذر العثور على الظرف الأول، أو إذا احتاجت النسخة الأولى إلى مصادقة على الاسم الوارد فيها.

س: ومن أبرز المرشحين لخلافة السلطان قابوس؟