أعلن البلاط الملكي العماني، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عاما.

هو سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

يعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

تسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م، وأطيح بوالده في انقلاب قاده أنصار ابنه قابوس في 23 يوليو 1970 وخلع من الحكم ونصب قابوس سلطاناً، و عاش والده بعدها في لندن إلى أن توفي في 19 أكتوبر 1972.

من إنجازاته الخارجية، التصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968؛ ما انعكس على البلد بالإيجاب تزامنًا مع بداية حكمه.

ويحسب له أيضًا أنه ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي، وأنشأ المجلس الإستشاري للدولة وبعد عدة أعوام استبدله بمجلس الشورى يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم، وهو مجلس استشاري تشرف عليه هيئة أعلى تنفيذية تُعرف بمجلس عمان.