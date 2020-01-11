ليفربول يواجه توتنهام بحثا عن الاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب

يسعى ليفربول بقيادة نجومه محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني، الفائز بجائزة الأفضل في 2019 من الكاف، للاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990، عندنا يواجه توتنهام خارج أرضه، في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته، وذلك بعد فوزه بمبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري، وتحديداً منذ تعادله مع غريمه مانشستر يونايتد 1-1 في 20 أكتوبر الماضي.

ولم يخسر ليفربول في أي مباراة بالدوري منذ أكثر من عام، وأهدر ليفربول نقطتين فقط من 20 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم، وهو ما جعل الفريق يعتلي صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، كما أن لديه مباراة مؤجلة.

وسافر ليفربول، بقيادة المدير الفني يورجن كلوب بقائمة لاعبين محدودة بسبب الإصابات، ولكن هناك بعض اللاعبين الغائبين قريبين من العودة.

وتدرب المدافع جويل ماتيب، ولاعب خط الوسط فابينيو مع الفريق هذا الأسبوع، ويمكن ان يعودا لقائمة الفريق، بينما يمكن لتاكومي مينامينو أن يخوض أول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل عشرة لاعبين من التشكيلة المرجحة لبدء المباراة على راحة خلال المباراة التي فاز بها الفريق على إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي من بينهم ترينت ألكسندر أرنولد.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :" الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه ومحاولة تكرار نفس أداء 2019 بقدر المستطاع، لأننا إذا فعلنا هذا، أعتقد أننا سنتوج بالمزيد من الكؤوس".

وأضاف :" مع المركز الذي نتواجد فيه في الدوري الممتاز، إذا تمكنا من تكرار نفس ما فعلناه في النصف الأول من الموسم فمن ثم سنكون في موقف قوي عندما يأتي شهر مايو".

وشارك محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في كل مواجهات توتنهام، منذ انضم إلى صفوف الريدز، في موسم 2017/2018.

ففي موسمه الأول شارك صلاح في مباراتي فريقه ضد السبيرز بالدوري الإنجليزي وسجل هدفًا في خسارة فريقه ذهابًا بأربعة أهداف لهدف بالجولة التاسعة، ثم سجل هدفي ليفربول في مباراة الإياب بالجولة 26 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .

أما في موسم 2018 /2019 ، شارك صلاح مع ليفربول في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي ضد توتنهام والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف دون أن يسجل صلاح، ثم في مباراة الإياب بالجولة الـ32 والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وكاد أن يسجل هدف فريقه الثاني بعد أن لعب الكرة برأسه في المرمى ثم ارتدت من الحارس لوريس وحولها المدافع في المرمى بالخطأ .

وفي الموسم الحالي 2019/2020 ، شارك صلاح في مباراة ليفربول ضد توتنهام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف، حيث بدأ التسجيل في تلك المباراة هاري كين مهاجم توتنهام، ثم سجل هدف التعادل هيندرسون لليفربول، ليأتي بعد ذلك صلاح مسجلا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

في المقابل، يأمل البرتغالى جوزيه مورينيو، في وضع حد لانتصارات ليفربول التي لا تتوقف هذا الموسم، كما يسعى إلى الدخول في المربع الذهبى من أجل الحصول على بطاقة تأهل لدورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيفتقد توتنهام، الذي يدربه جوزيه مورينيو، مهاجمه الأبرز هاري كين ولاعب خط الوسط موسى سيسوكو، الذي خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى ستبعده عن التمارين حتى شهر أبريل المقبل، كما يدخل توتنهام المباراة بدون تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات.

ويتواجه ليفربول مع توتنهام للمرة الثانية منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين خرج الريدز منتصرا بهدفي صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي، قبل أن يجددّوا تفوقهم على سبيرز في 27 أكتوبر الماضي حين تغلبوا عليهم 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري.

وفي مباراة أخرى، يستضيف ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فريق ساوثهامبتون، فيما يلتقي تشيلسي، صاحب المركز الرابع، مع بيرنلي، ويلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، مع نوريتش سيتي.

وفي بقية مباريات اليوم، يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع برايتون، ووولفرهامبتون مع نيوكاسل.