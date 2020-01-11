بعد فترة حكم دامت حوالي 50 عاما، رحل السلطان قابوس بن سعيد، صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط، الذي تسلم مقاليد الحكم في الـ 23 من شهر يوليو عام 1970، ليبدأ مرحلة بناء الدولة الحديثة، حتى سمي عهده بـ«عهد النهضة» في عمان.

وقابوس، السلطان الثامن في التسلسل المباشر لحقبة آل بو سعيد، العائلة الحاكمة في السلطنة العمانية، التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741، والذي ما زالت ذكراه موضع احترام وإجلال في عمان كمحارب وإداري مستنير، نجح في توحيد البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية.

تولي السلطان قابوس الحكم خلفا لوالده، جاء وفقا لقوانين البلاد، فنظام الحكم في عمان سلطاني وراثي، ليبدأ نهضة حضارية واقتصادية وسياسية، فنفذ مشاريع تنموية عديدة لرفع مستوى معيشة المواطن العماني، وفتح المدارس وبنى المستشفيات، وبدأت السلطنة في عهده بالتصدير التجاري للنفط، الذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968، فشهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً مع بداية حكمه.

ويعد السلطان قابوس ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي، الذي بدأ بإنشاء المجلس الإستشاري للدولة، قبل أن يتم استبداله بعد عدة أعوام بمجلس الشورى، الذي يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم، فهو مجلس استشاري تشرف عليه هيئة تنفيذية عليا تُعرف بـ «مجلس عمان».

وطوال فترة حكمه، حظى السلطان قابوس بشعبية واسعة، فتباري الملحنيين والمغنيين من عمان وخارجها في إهداء الأغاني للسلطان المحبوب عربيا ودوليا.

-هاني شاكر.. سلطانا الغالي

الفنان المصري هاني شاكر، قدم كليب أغنية "سلطانا الغالي"، في يناير 2019، مهداه منه إلى السلطان قابوس وشعب سلطنة عُمان، احتفالا بعيدها الوطني الثامن والأربعين لذكرى استقلالها، والأغنية من غناء الفنان هاني شاكر وكلمات المستشار ياسر قنطوش وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.

-علي عبدالستار.. ألف سلام وتحية

المغني القطري علي عبدالستار طرح، في عام 2017، أغنية بعنوان "ألف سلام وتحية"، مهداة من أهل قطر إلى السلطان قابوس، في العيد الوطني، الأغنية من كلمات الشاعر القطري صالح العنسي، ومن ألحان وتوزيع موسيقي وغناء علي عبد الستار.



-ناصر الحجري.. شعب قابوس

وفي العيد الوطني الـ 47 للسلطنة، جاءت أغنية "كنا ولا زلنا أهل الجود والطيبة.. من زارنا فـي عماننا بالحلوى نهلي به.. هذي عُمان الخير فيها نرفع الروس.. ما دام اللي حكمها سيدي الفذ قابوس"، من ألحان وكلمات محمد بن ضحى، وغناء ناصر الحجري.



-مازن الهدابي.. قيثارة السلام

أغنية صنعت للسلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني الـ 48، بمشاركة الشاعر مازن الهدابي، والفنان مكرم الجابري، والموزع الموسيقي رائد الفارسي، ومتحدي التوحد مصطفى النيهاني، ومجموعة مبدعة من المواهب الطلابية، ومن انتاج شركة نفط عمان.



-صلاح الزدجالي.. قابوس

أغنية للسلطان العماني الراحل من ألحان وغناء المغني العماني صلاح الزدجالي، وكلمات حميد البلوشي، وإخراج عامر الرواس.



-سلطان العماني.. على غيم السماء

"على غيم السماء.. نبقى ويبقى العلم.. يا دار السلطنة.. اللي يدخلها سلم.. لا نخلف العهد.. قسم بالله قسم.. بالحمد والشكر.. تدوم ها النعم.. قابوس ابونا.. عزنا وفخرنا.. منصور بالله.. حامي وطننا"، أغنية للمغني العماني سلطان العماني.



-سلطان العماني.. ابن عمان

أغنية أخرى للمغني سلطان العماني، من كلمات قصي عيسى، وتلحين مصطفى ابراهيم، وموسيقى محب الراوي.



-فهد الرجيب.. جلالة السلطان

وفي العيد الوطني ال49 لسلطنة عمان، أهدت مؤسسة الشعلة للبخور والعطور بعمان، تلك الأغنية للسلطان قابوس، من غناء فهد الرجيب، وكلمات على الفضلي، وألحان فهد الناصر.



-صلاح الزدجالي.. عاش حبيبُ الشعب

"عاشَ حبيبُ الشعبِ للشعبِ.. بربــــه محــــــــــــــــروس.. جميعُنا ندعــــــــــوك يـــــاربـــي.. أحفظ لنا قابــــــــوس" أغنية وطنية من غناء صلاح الزدجالي، وإنتاج شركة النفط العمانية.



-محمد بن غرمان.. سلطان الأشداء

أغنية طرحت في العيد الوطني الـ 48 لسلطنة عمان، من كلمات أحمد الدوحاني وأداء محمد بن غرمان.



-خالد بن حمد.. تزهو بك الأعوام

"تزهو بك الأعوام عاماً بعد عام قابوس.. يا قلباً على هذا الوطن.. قابوس.. إنّا جندك الصيد، الكرام بشراك أرواح الجميع بلا ثمن" أغنية طرحت عام 2007، من كلمات حمود العيسري وبخيت الحمر، وألحان أحد أفراد الأسرة الحاكمة، خالد بن حمد البوسعيدي.



-حسين الجاسمي.. سلام ياقابوس

أغنية للفنان الإماراتي حسين الجاسمي، طرحت في عام 2015، إهداءا للسلطان قابوس وشعب عمان.

