 فرنسا تعلن اعتزامها سحب مادة سن التقاعد «مؤقتا» من خطة إصلاح أنظمة التقاعد - بوابة الشروق
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فرنسا تعلن اعتزامها سحب مادة سن التقاعد «مؤقتا» من خطة إصلاح أنظمة التقاعد

علم فرنسا
علم فرنسا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 10:46 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 10:46 م

أعلنت فرنسا اليوم السبت اعتزامها سحب المادة الخلافية الخاصة بسن التقاعد على نحو مؤقت من خطة إصلاح أنظمة التقاعد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب قوله فى رسالة بعث بها اليوم إلى نقابات العمال إنه يعتزم "مؤقتا" سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة.

ويأتي الحل الوسط المحتمل فى أعقاب مفاوضات تم ترتيبها على عجل أمس الجمعة حول كيفية تمويل معاشات الدولة، فى الوقت الذى نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية.

وتسببت الإضرابات التى دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى فى الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية .

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